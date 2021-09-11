Манчестер, Великобритания, 11 сентября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграли с крупным счетом «Ньюкасл Юнайтед» в матче четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 11 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 4:1.

Ruben Ortega Криштиану Роналду

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Криштиану Роналду (дубль), Бруну Фернандеш и Джесси Лингард. У гостей единственный мяч забил Хавьер Манкильо.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Футболисты «Ньюкасла», в активе которых один балл, находятся на 19-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, Криштиану Роналду в прошлом сезоне принял участие в 33-х матчах итальянской Серии А, в которых забил 29 голов.

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