Киев, , 20:13 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обсудят возможность проведения Олимпийских игр на Украине. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил сам Зеленский во время брифинга.

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«Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать ОИ, — заявил Зеленский. — Очень хочется, чтобы мы были такой страной».

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции, что в стране уже принят ряд законов, которые запускают важные реформы.

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