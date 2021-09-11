Киев, 11 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Сотрудники незаконно закрытых украинской властью СМИ написали открытое письмо европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, которые приехали в Киев на международную конференцию YES, по поводу серьезной угрозы свободе информации на Украине и введения тотальной цензуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

Соответствующее обращение обнародовано 10 сентября.

К европейским политикам обратились сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов «112 Украина», «Newsone» и «ZIK», а также «Первый Независимый», который был закрыт по письму заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) без суда, и сайтов «Страна» и «Шарий.нет»

В письме журналисты напомнили, что последние два года на Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

«В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из-за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов… Обычным письмом заместителя председателя СБУ, и опять же, без суда, власть преступно вывела из эфира телеканал «Первый Независимый», который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданием «Страна» и «Шарий.нет», — отмечают представители медиа.

Журналисты призывают Квасьневского и Фюле последующих контактов с украинской властью дать понять, что ограничения свободы слова и, в частности, блокировки СМИ без независимого судебного разбирательства, серьезно подрывает верховенство закона на Украине и поэтому неприемлемо для ЕС. Кроме этого, авторы обращения просят публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг закрытых СМИ, и инициировать обсуждение этого вопроса во время общения с европейскими политиками.

«Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано», — констатируют представители прессы.

ИА REGNUM напоминает, что проблемы у оппозиционных СМИ на Украине начались в феврале нынешнего года, когда через решение Совнацбеза страны были закрыты ведущие оппозиционные телеканалы.