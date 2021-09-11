Луганск, 11 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9 населённый пункт Первомайск. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщило 11 сентября представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве.

Другие подробности пока не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 9 сентября управление Народной милиции ЛНР сообщило, что обстрел посёлка Смелое (ЛНР) осуществили украинские боевики.

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