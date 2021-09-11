Москва, , 19:43 — REGNUM Решение проблемы афганских беженцев требует усилий всех вовлеченных в ситуацию стран, заявил 11 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Мы подчеркнули необходимость скорейшего решения этой проблемы (афганских беженцев). Для этого важно задействовать возможности всех вовлеченных стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Госдепе объявили, что США приняли у себя почти 40 тысяч афганских беженцев. В ведомстве отметили, что перед тем, как оказаться на американской территории, все эвакуированные из Афганистана проходят проверку за рубежом со стороны Пентагона, ФБР, Национального антитеррористического центра и министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

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