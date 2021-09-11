Екатеринбург, 11 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Роскомнадзор не блокировал сайт «Областной газеты», являющейся официальным органом губернатора и Заксобрания Свердловской области. Об этом заявил журналистам глава управления этого ведомства по Уральскому федеральному округу Александр Ермаков.

Эмблема Роскомнадзора

Руководитель отметил, что сайт издания не содержится в едином реестре доменных имён, подлежащих блокировке. Также он призвал сотрудников СМИ проверять достоверность публикуемой информации и подчеркнул, что это — одна из обязанностей журналиста.

Отметим, ранее ряд СМИ сообщил о блокировании сайта газеты. Тревогу поднял главный редактор издания Дмитрий Полянин.