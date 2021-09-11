Донецк, 11 сентября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка на нефтебазе прогремел взрыв. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 11 сентября руководитель городской администрации Алексей Кулемзин журналистам.

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«Произошел взрыв … на нефтебазе», — отметил он.

По его словам, спецслужбы в настоящее время выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября боевики ВСУ обстреляли район села Минеральное возле Ясиноватой (ДНР).

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