Москва, 11 сентября 2021, 19:21 — REGNUM Россия и Катар подчеркивают необходимость возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем для достижения всеобъемлющего урегулирования, заявил 11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Он добавил, что это принципиальная позиция России, Москва её с катарскими и другими арабскими друзьями неизменно отстаиваем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что власти России готовы содействовать налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной.
По словам Лаврова, Москва приветствует нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств, поддерживает продолжение этого процесса, который должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования.
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