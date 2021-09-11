Москва, , 19:21 — REGNUM Россия и Катар подчеркивают необходимость возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем для достижения всеобъемлющего урегулирования, заявил 11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Мы сошлись во мнении, что в условиях нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран палестинская проблема не должна отходить на второй план», — сказал Лавров.

Он добавил, что это принципиальная позиция России, Москва её с катарскими и другими арабскими друзьями неизменно отстаиваем.

«Подтвердили необходимость консолидации усилий для запуска прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего урегулирования», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что власти России готовы содействовать налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной.

По словам Лаврова, Москва приветствует нормализацию связей Израиля с рядом арабских государств, поддерживает продолжение этого процесса, который должен способствовать продвижению всеобъемлющего ближневосточного урегулирования.

Читайте также: Лавров видит готовность США возобновить работу ближневосточного «квартета»