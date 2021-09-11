Анкара, 11 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В Турции продолжает восстанавливаться быстрыми темпами экономика. Об этом, как передавало Anadolu Ajansı, заявил 11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 26-й генеральной ассамблее Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MÜSİAD.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, экономика Турции также «достигает новых вершин», несмотря на все внезапно возникшие преграды на ее пути.

Эрдоган добавил, что Турция, которая обеспечила «все уголки страны инвестициями, работами и услугами во всех сферах», приобрела необходимую инфраструктуру.

«Турция вступает в период, в рамках которого будет постепенно формировать свое видение до 2053 года», — отметил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия ряда автомобильных дорог и тоннеля в провинции Ризе заявил, что за 19 лет правления Партии справедливости и развития (ПСР) в Турции выросло число технопарков и промышленных зон.