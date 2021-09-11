11 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление украинского аналитика Валентина Землянского о том, что антироссийские санкции стимулировали рост производства в России.

Мирослава Романенко, , 22:37 — REGNUM Антироссийские санкции стимулировали рост производства в России. Об этом рассказал украинский аналитик Валентин Землянский в эфире телеканала «Наш».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

"Для нас (Украины — М. Р.) [санкции] точно ничего хорошего… не несут… Они и для Евросоюза ничего хорошего не несут. И для России они ничего хорошего не несут… Санкции… бьют по экономикам всех участников этого процесса вне зависимости от того, кто накладывает эти санкции. То есть они контпродуктивные… Более того… это стимулировало в той же самой России рост производства (импортозамещение). Что не смогли импортозаместить — Белоруссия пришла на помощь… Кроме ущерба, санкции, как правило, больше ничего не несут, но ущерба не только для того, на кого накладывают санкции, но и для того, кто накладывает санкции, а с Украиной — еще и ради кого это делают, — мы тоже, к сожалению, несем ущерб…» — сказал он.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление украинского эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие не смогли не согласиться с тем, что санкции против России в итоге привели к тому, что больше продукции стало производиться в РФ, что, в свою очередь, также привело к росту числа рабочих мест в России.

«Не все в России круто и легко, но точно есть понимание вектора, куда двигаться, а не обещания — мы ждём приема в какой-то большой союз, где нам насыпят и первое, и второе, и компот. А армия защитит любое нарушение суверенитета и, если надо, десять кораблей затопит, которые присылают для провокаций. Чужих территорий не забираем, но свои хрен дадим», — написал Борис Г.

«Санкции против России, а нищета на Украине… В России при санкциях ВВП растёт, а на Украине «весь мир с ними». При этом Украина стала самой нищей страной Европы. По данным ООН, на Украине почти 10 млн голодающих», — отметил «Макс Франкфурт НАШ».

«Благодаря украинским санкциям в моем городе Уфе на моторостроительном объединении построили центр по производству узлов вертолетных двигателей мощностью до 350 моторокомплектов в год. Вложения составили 8,7 млрд руб. В цехе работают 350 человек, в перспективе штат будет увеличен до 700 человек. Привет запорожскому «Мотор Сич» от благодарных рабочих нового производства. Желаем успеха в сельском хозяйстве!» — отреагировал Андрей Л.

«Запад не учел характер нашего народа. Если на нас нападают, мы еще больше сплачиваемся!» — пишет Vera radistka.

«Санкции, конечно, морально напрягают, но зато мы поняли, что нужно своё производить, чтобы, в случае чего, не зависеть ни от кого, особенно от русофобов… В нашей огромной стране, есть все ресурсы для этого…» — добавила Галина.

«А у нас в Ростове стали выпускать вертолетные двигатели, которые делали на Украине, и многое другое», — написал Konst B.

«Завод Mercedes, завод по сжижению газа «Сахалин-2», заводы Mitsubishi, Hyundai, Mazda, завод Siemens и ещё несколько десятков заводов, построенных в России на деньги иностранных инвесторов за последние восемь лет. Так что больше санкций, разнообразных и «разрывающих в клочья» российскую экономику. Клоуны», — отреагировал Vladimir S.

«У России инвестиции и рост экономики, а у Украины поддержка всего мира и рост платëжек для населения…» — пишет Ruslan G.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну да, сделали все возможное, что без санкций никак. Теперь в России собирают Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Renault, Chevrolet, Mercedes, Airbus стал производить запчасти для лайнеров, собирать вертолеты… долго перечислять», — отметил Марк Твен.

«Украина, как глупый маленький ребёнок — назло бабушке отморожу себе ушки. Когда до Украины дойдёт, что без России она пустое место на карте, о которое все ноги вытирают, будет уже поздно. Поздно для самой Украины», — подытожил Ivan I.

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