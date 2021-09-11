Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден покинул церемонию памяти погибших в результате терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отмечается, что церемонию памяти погибших после Байдена покинули экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 лет назад, 11 сентября 2001 года произошел крупнейший в истории теракт — в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще один разбился в штате Пенсильвания.