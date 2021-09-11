Москва, 11 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» награждена официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Об этом она сама написала 11 сентября в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Пожалуй, одна из самых важных наград, которые я когда-либо получала… — написала Захарова. — Вручил председатель СЖР Владимир Геннадьевич Соловьев».

Как передавало ИА REGNUM, обращение, посвященное вмешательству в работу российских журналистов за рубежом, ранее было опубликовано на сайте Союза журналистов России.

Читайте также: СЖР: Дискриминация российских журналистов за рубежом должна быть прекращена