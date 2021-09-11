Елец, Липецкая область, 11 сентября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Утечка бытового газа и неисправность газового оборудования рассматриваются в качестве приоритетных версий взрыва жилого дома в Елецком районе Липецкой области. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Липецкой области Место происшествия

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Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов провел оперативное межведомственное совещание в Елецком районе. Он заслушал доклады о ходе и результатах первоначальных следственных действий, дал указания, в частности, поручил изъять ряд объектов для производства судебных экспертиз. Также были даны рекомендации по проведению профилактических мероприятий.

В качестве приоритетных версий происшествия рассматриваются утечка бытового газа и неисправность газового оборудования. На месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл ранним утром 12 сентября в многоквартирном жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района. Погибли три человека, в том числе 11-летний ребёнок, шесть человек получили травмы, из них пять госпитализированы.