Киев, , 18:08 — REGNUM На Украину уже через 10−12 дней может прибыть миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом, как пишет «Укринформ», заявил 11 сентября заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES.

МВФ — Украина © ИА REGNUM

«В течение 10 дней, может 12 дней, мы (МВФ — прим. ИА REGNUM) направим миссию (на Украину — прим. ИА REGNUM), которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины», — сказал Рашкован.

Таким образом, миссия МВФ может начать работу на Украине 21−23 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, 9 сентября глава украинского нацбанка Кирилл Шевченко на брифинге заявил, что кредитный транш от МВФ, который Украина рассчитывает получить в ближайшее время, может составлять около $700 млн.

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