Киев, 11 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. На Украину уже через 10−12 дней может прибыть миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом, как пишет «Укринформ», заявил 11 сентября заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES.

ИА REGNUM МВФ — Украина

«В течение 10 дней, может 12 дней, мы (МВФ — прим. ИА REGNUM) направим миссию (на Украину — прим. ИА REGNUM), которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины», — сказал Рашкован.

Таким образом, миссия МВФ может начать работу на Украине 21−23 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, 9 сентября глава украинского нацбанка Кирилл Шевченко на брифинге заявил, что кредитный транш от МВФ, который Украина рассчитывает получить в ближайшее время, может составлять около $700 млн.

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