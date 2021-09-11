Москва, , 18:08 — REGNUM МИД России подтвердил информацию об американском происхождении приложений для смартфонов, созданных с целью повлиять на результаты выборов в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Приложения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Комиссия также располагает данными об активной агитационной кампании, которая сейчас проводится с использованием указанных программ среди россиян, временно находящихся или проживающих за границей», — заявил Пискарёв.

По его словам, к агитации привлечены некоторые активисты диаспор и бывшие сотрудники структур, признанных экстремистскими на территории России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что установлены IP-адреса приложений и разработчиков «Умного голосования», они находятся в США. По ее информации, все компании-разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном.

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