Москва, 11 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. МИД России подтвердил информацию об американском происхождении приложений для смартфонов, созданных с целью повлиять на результаты выборов в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Приложения

«Комиссия также располагает данными об активной агитационной кампании, которая сейчас проводится с использованием указанных программ среди россиян, временно находящихся или проживающих за границей», — заявил Пискарёв.

По его словам, к агитации привлечены некоторые активисты диаспор и бывшие сотрудники структур, признанных экстремистскими на территории России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что установлены IP-адреса приложений и разработчиков «Умного голосования», они находятся в США. По ее информации, все компании-разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном.