Москва, 11 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Двадцать лет назад рушились не просто башни Всемирного торгового центр в США, рушилась внешняя политика Америки, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

11 сентября

«Рушились не просто башни Всемирного торгового центра, рушилась сама внешняя политика Соединенных Штатов, мнимое представление о том, что можно навязать кому-то свои взгляды, что можно без последствий заигрывать с террористами», — отметил Толстой в телеграм-канале.

В той истории до сих пор больше вопросов, чем ответов, отметил парламентарий.

По его мнению, подобный акт безумия — это повод задуматься о том, всё ли правильно делают ведущие мировые державы в деле сохранения общей безопасности.

«Трагедия 11 сентября показала, насколько уязвимой может быть жизнь перед угрозой терроризма. Но миллионы долларов и сегодня продолжают вливаться в радикальные движения по всему миру. Расплачиваются за это простые люди, далекие от политики и подковёрных игр лидеров ведущих мировых держав», — констатировал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 лет назад, 11 сентября 2001 года произошел крупнейший в истории теракт — в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще один разбился в штате Пенсильвания.