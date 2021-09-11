Киев, 11 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 3869 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 сентября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 314 423.

Кроме того уточняется, что за минувшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 69 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 320.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 220 611 человек вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 3,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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