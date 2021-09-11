Таллин, 11 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет» от вступления в Европейский союз, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на форуме YES Brainstorming.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ТВэ. Евросоюз и Украина

Она напомнила, что для членства в ЕС Киев должен сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока Киев — «на расстоянии нескольких световых лет» от их выполнения.

«К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев», — сказала президент Эстонии.

Напомним, что критерии вступления стран в ЕС были приняты в июне 1993 года в Копенгагене и подтверждены в 1995 году в Мадриде.

Они требуют соблюдения в государстве в том числе демократических принципов и свобод, уважения прав человека, а также принципа правового государства.