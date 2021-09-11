Киев, , 17:43 — REGNUM «Очень серьезные санкции» со стороны США ждут Россию, если Москва попытается присоединить Украину. Об этом, как передает «Украина 24», сообщил бывший посол США на Украине Джон Хербст во время форума YES Brainstorming.

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«Если это произойдет («агрессия» РФ против Украины), я думаю, что США наложат очень серьезные санкции на Россию, — сказал он. — Эти санкции смогут просто разрушить экономику России».

Как передавало ИА REGNUM, 7 сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст на видеосеминаре в вашингтонском Атлантическом совете заявил, что Украину не примут в Североатлантический альянс в ближайшие пять-десять лет, так как в НАТО опасаются раздражения со стороны РФ.

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