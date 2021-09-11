Тюмень, 11 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Тюменской области на на 345 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе погибли мать и сын. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла утром 11 сентября. Автомобиль Toyota Land Cruiser по опрокинулся в кювет. В результате погибли 26-летний водитель и его 52-летняя мать, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. Семья направлялась из Дагестана в Нефтеюганск.

Кроме того, в салоне машины были 22-летняя супруга водителя и его 16-летняя сестра. Они получили различные травмы. Причина ДТП устанавливается.