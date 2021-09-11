Североморск, Мурманская область, 11 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Атомные подлодки Северного флота России «Орёл» и «Верхотурье» вышли в море в рамках учений, сообщили в пресс-службе флота.

Mil.ru Атомная подлодка

«Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали выход из пунктов базирования в рамках учений с арктической экспедиционной группировкой», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в Баренцево море вышли атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Верхотурье».

После выхода в море атомные подводные лодки приступили к выполнению поставленных задач по плану учений с арктической экспедиционной группировкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы и войска Северного флота приступили к отработке боевых приемов в Арктике. В ходе учения будут оценены навыки командующих, командиров и штабов в планировании применения сил и войск и управления ими, а также будут отработаны тактические приёмы и способы ведения морского боя и боевых действий в арктическом регионе.

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