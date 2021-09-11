Оренбург, 11 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили ещё 338 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

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С начала пандемии к утру 11 сентября в области обнаружили уже 70 873 заразившихся. Среди новых пациентов 13% — дети. Ещё 13,6% — граждане в возрасте от 60 до 69 лет, 5,6% — возрастом от 70 до 79 лет, а ещё 4,4% — старше 80 лет.

Выздоровели уже 59 106 пациентов. Из них за последние сутки — 331.