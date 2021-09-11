Тамбов, 11 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Мичуринские Тамбовской области по инициативе губернатора Александра Никитина сегодня, 11 сентября, открылся музей, посвящённый памяти народного артиста СССР Владимира Михайловича Зельдина. Тамбовщина является родиной известного артиста, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Мичуринске Тамбовской области открылся музей, посвящённый Владимиру Зельдину

Владимир Зельдин — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Сталинской премии II степени и премии правительства Российской Федерации, почетный гражданин Тамбовской области и города Мичуринска. Всю свою жизнь он посвятил служению искусству, сыграл более 100 ролей. Оставил яркий след в культурно-исторической жизни не только Мичуринска-наукограда, но и всей страны. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннеса как старейшего действующего актера.

Мемориальный музей Владимира Зельдина на его малой родине в Мичуринске появился по инициативе губернатора Александра Никитина. Губернатор лично общался с великим актером, семьи Зельдиных и Никитиных связывало музыкальное искусство. Прадед Александра Никитина родился в Санкт Петербурге, закончил Санкт-Петербургскую придворную капеллу — хоровое училище имени М.И. Глинки и был приглашен в Мичуринск отцом Владимира Зельдина, выпускником Московской консерватории, обучать детей музыке. В семейном архиве хранится фотография, где детьми изображены дед губернатора Александр Иванович и Владимир Зельдин.

«Грядущим поколениям еще предстоит оценить исполинскую силу и талант Владимира Михайловича Зельдина», — уверен Александр Никитин.

Музей состоит из трех тематических залов, посвященных кинокарьере актера, театральной деятельности и годам жизни в поселке Серебряный Бор Московской области. Отдельное место в музее занимают экспонаты, повествующие о детстве актера в городе Козлове, его визитах в Мичуринск и Тамбов. Большую часть своей жизни Владимир Зельдин отдал служению в Центральном академическом театре Российской армии.

На открытие музея в Мичуринск приехала актриса театра, народная артистка России Ольга Богданова.

«Этот музей создан любовью людей», — отметила она.

В музее сделали инсталляцию гримерки с подлинными предметами мебели и вещами артиста, сценическими костюмами из его знаменитых спектаклей. По задумке создателей голос актера погружает экскурсантов в атмосферу закулисья, создавая эффект присутствия. А посмотреть фильмы и интервью с Владимиром Зельдиным можно в специально оборудованном кинозале.