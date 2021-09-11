Киев, , 17:26 — REGNUM Участвовать в переговорах по Донбассу как в формате «нормандской четверки», так и вне его готовы США. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) готовы повторно участвовать в любом виде — в «нормандском формате» или снова в параллельной поддержке, если стороны увидят способ, которым мы можем помочь», — отметила Нуланд.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате заявила, что Германия в ходе переговоров с США взяла на себя обязательства принять меры в случае, если РФ будет пытаться использовать энергетику в качестве оружия.

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