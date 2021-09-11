В «Сенеже» начался финал трека «Информационные технологии» «Лидеров России»
Солнечногорск, Московская область, 11 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Мастерской управления «Сенеж» начался финал трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». К оценочным мероприятиям допущен 251 специалист в области IT из 48 регионов России.
Открывая финал трека, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, куратор трека Дмитрий Чернышенко пожелал участникам удачи и отметил, что в конкурсе приняли участие представители разных отраслей экономики.
Большинство финалистов представляют Центральный федеральный округ (140 человек), на втором месте Северо-Западный федеральный округ (30 человек), на третьем — Приволжский федеральный округ (28 человек). В лидерах по числу финалистов - Москва (102 участника), Санкт-Петербург (24 участника), Московская область (23 участника), Свердловская область (9 финалистов) и Республика Татарстан (8 финалистов).
В треке «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» принимают участие специалисты до 55 лет с опытом управления не менее 2 лет. Самому молодому финалисту Вадиму Бутко из Владивостока — 25 лет. Средний возраст участников — 36 лет.
В числе финалистов 23 кандидата наук, а 55 участников финальных испытаний имеют два и более высших образований. 43% финалистов имеют опыт предпринимательской деятельности, а 16% работали в органах государственной власти или местного самоуправления.
Сегодня, 11 сентября, участники пройдут оценочные мероприятия, поучаствуют в проблемно-деловой игре. В заключительный день финала, 12 сентября, финалисты встретятся с наставниками конкурса и победителями прошлых сезонов, послушают лекции от ведущих представителей IT-сообщества и узнают имена победителей трека.
Всего в треке зарегистрировались 16 015 человек. Это участники до 55 лет с управленческим опытом не менее 2 лет.
Лучшие участники трека получат возможность повысить квалификацию в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации, поработать с наставником из числа лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, пройти стажировки в органах государственной власти и подведомственных организациях, реализующих проекты цифровой трансформации, компаниях с государственным участием, крупных холдингах, принять участие в международных IT-форумах в статусе почетных гостей, общественных и экспертных советах в проектах государственных органов власти.