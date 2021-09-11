Москва, , 17:21 — REGNUM На совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота перехватили крылатые ракеты условного противника. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Балтфлота.

«В рамках совместного стратегического учения вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота перехватили крылатые ракеты условного противника», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии будут проходить масштабные стратегические военные учения «Запад-2021», участия в которых примут около 200 тыс. человек, несколько сотен единиц военной техники и не менее 15 кораблей Балтийского флота.

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