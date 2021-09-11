Салехард, 11 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили ещё 97 носителей коронавируса. Об этом 11 сентября сообщает окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 48 662 заразившихся. 46 837 выздоровели. 507 человек госпитализированы.

От COVID-19 скончались уже 648 пациентов. За сутки эта цифра выросла на одного.