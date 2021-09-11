Москва, , 17:17 — REGNUM Пока США и его союзники не прекратят лезть в наши сугубо внутренние дела с целью развалить Россию и покончить с русским миром как таковым, нам придётся реагировать адекватно новым внешним вызовам, считают в Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

«У части экспертов и журналистов в привычке едва ли не каждое международное событие именовать «беспрецедентным». Делается сие для максимального привлечения внимания публики. Но от излишнего употребления, с одной стороны, люди перестают обращать внимание на такого рода эпитет. С другой — это мешает точным оценкам и правильным выводам», — сообщается на официальном ТМ канале Комиссии со ссылкой на ресурс «Русский акцент».

«Вот появилось вчера сообщение из МИД РФ: «послу США Джону Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России». На этот раз дело в наглом поведении американских цифровых платформ, которые фактически участвуют в российских выборах и явно в пользу тех, кого в Вашингтоне считают своими ставленниками в борьбе с нашей Родиной», — подчеркивается в заявлении Комиссии.

«Беспрецедентно ли это? Увы, нет! МИД и другие органы госвласти неоднократно заявляли Вашингтону о недопустимости вмешательства в суверенные дела РФ вообще и наши избирательные кампании в особенности. Об этом же фактически президент РФ Владимир Путин заявлял ещё на международной Мюнхенской конференции по безопасности в 2007, когда призывал Запад уважать суверенитет других стран. Нас не услышали и лишь усилили свой нажим, пользуясь самыми разными способами — от вербовки все новых агентов влияния внутри России до введения против нас разнообразных санкций (задолго до украинских событий 2014). В этом инструментарии особое место занимают цифровые гиганты США. На первый взгляд это независимые коммерческие компании. Некоторые даже полагают, что именно они якобы контролируют американские власти. Между тем, «цифровые гиганты» лишь один из элементов американской системы, которая отчаянно борется за сохранение своей глобальной гегемонии любой ценой. В названной системе доморощенные иноагенты, их сторонники и структурки — лишь пешки (чем бы пешки себя не мнили)», — отмечается в тексте заявления.

«Наша сенаторская комиссия по защите суверенитета вместе с другими партнерами участвовала в разработке системы защитных мер, в т.ч. законодательных. Теперь важно их применять в полном объёме. Если зарубежные центры продолжат в том же духе, придётся подумать о дополнительных ответных мерах. Вывод: пока США и его союзники не прекратят лезть в наши сугубо внутренние дела с целью развалить Россию и покончить с русским миром как таковым, нам придётся реагировать адекватно новым внешним вызовам. Вся ответственность за это на наших западных оппонентах, пусть потом не обижаются ни они, ни их доморощенные фанаты», — считают члены Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.