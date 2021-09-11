Калуга, 11 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 сентября. Днём ранее, 10 сентября, в регионе было зарегистрировано 98 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 131 человека, 43 177 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 631 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.