11 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в Европейский союз необходимо выполнить Копенгагенские критерии, но пока страна от вступления в ЕС находится на расстоянии «целых световых лет».

Мирослава Романенко, , 18:52 — REGNUM Украине для вступления в Европейский союз необходимо выполнить Копенгагенские критерии, но пока страна от вступления в ЕС находится на расстоянии «целых световых лет». Об этом 11 сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украине для выполнения Копенгагенских критериев еще [нужны] целые световые годы. […] За пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев», — цитирует эстонского лидера издание «Гордон».

Заявление главы Эстонии обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и Klymenko Time, а также читатели издания «Шарий.net» (в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте»). Многие отметили, что в принципе шансы Украины стать членом ЕС практически нулевые, о чем Киеву снова напомнила президент Эстонии.

«Украина все токсичнее и токсичнее. [Президент Молдавии Майя] Санду зуб точит, теперь эта особа, Беларусь и Россия — и так понятно, Венгрия. Осталось не так много соседей», — отметил Roma.

«Ну так зачем в ЕС конкурент по выпрашиванию денег? Дотации не резиновые. Да и клоунов там хватает», — написал Алексей Необязательно Петроградский.

«Украина им проволоку дарит, от сердца отрывает, сама забор не строит, а они ей фигвамы рисуют. Не по-партнёрски это», — добавил Сергей Евгеньевич.

«Одни русофобы унизили других. Перемога!» — пишет Александр Л.

«Классика. Украина войдёт в ЕС сразу после Турции. А Турция — никогда», — отметил Егор Б.

«Сами «эстонские тормоза» до этого не додумаются, им приказали… [американцы]», — пишет Владимир К.

«А мне не весело. И не потому, что Украину в ЕС не берут, а потому, что стыдно», — отреагировала Olga.

«Тешить себя можно бесконечно, что всё прекрасно и т. д. и т. п. в Украине. Это Зеленский и Порошенко делали. Но реальность иная. Так что правду сказала. Это могут сказать и другие представители Евросоюза, но пока деликатничают», — отметил Афанасий.

«Надо было в Таможенный союз-то вступать. Вот тебе и огромный рынок сбыта и т. д.» — написал Юрий Р.

«Прибалты ревнуют. Вдруг придётся поделиться косточкой от хозяина», — пишет Андрей.

«Мародерство и кидалово являются политикой Зеклоуна. После того, как они кидали эстонских бизнесменов, надо быть полными идиотами, думая, что за них кто-то ещё в Евросоюзе впишется. Позор… зеленому шапито», — добавил Anton.

«А говорят, эстонцы медлительные. Во как раздуплилась тетка. Сама по себе она ноль без палочки. Надо понимать, что ее использовали как мегафон. Для того, чтобы… [Зеленский] услышал. Сообщение от дорогого друга дедушки Байдена», — написала Наталья.

«Как Керсти снова пустили в Киев после предыдущего раза? Надо было запретить въезд до самого вступления Украины в ЕС. А теперь вообще на несколько световых лет. Чем там СНБО занимается? Совсем нюх потеряли», — смеется Andrey.

«Ну и… [отлично], что правду сказала, нефиг народу голову морочить! Кто-то серьёзно думает, что с таким уровнем коррупции и «самой гуманной судебной системой в мире», где все воруют и никто не сидит, нас примут? Европейские ценности — это не ценности, которые есть в Европе, а менталитет», — написал Sergio V.

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Напомним, ранее эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что для того, чтобы вступить в Европейский союз, Украине необходимо усердно работать порядка двадцати лет.