Судак, Крым, 11 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Участники и гости форума президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит с 8 по 12 сентября в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ», отправят пять тысяч уникальных дизайнерских открыток друзьям, коллегам и родным. Оригинальные почтовые карточки выпущены специально к форуму.

Иван Шилов, ИА REGNUM Таврида АРТ

Приветы из гостеприимного Крыма разлетятся по всей России. На форуме работает специальное отделение «Почты Крыма», где участники могут бесплатно отправить открытку прямо с площадки мероприятия.

На почтовых карточках размещено 10 арт-объектов Города мечты, которые участники создали своими руками во время форума. Они посвящены состояниям и чувствам на пути развития человека. Финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей» создавали «Веру в себя», «Счастье», «Вдохновение», «Принятие», «Любовь», «Единение», «Мужество», «Возможности», «Успех» и «Доверие».

В форуме «Россия — страна возможностей» принимают участие несколько тысяч человек, среди которых участники проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». На протяжении первых трех дней форума талантливые и амбициозные молодые люди со всей страны стоили Город мечты в Капсельской бухте. Участники форума слушали выступления известных управленцев, представителей крупных компаний, участвовали в дискуссиях. Помимо обширной образовательной программы и марафона историй успеха участников проектов платформы, для форумчан подготовили нетворкинг-программу, спортивные активности, симфонический спектакль, несколько концертов и рейв-вечеринку.

Форум проводится по поручению Президента России, Председателя Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимира Путина. Организатором форума «Россия — страна возможностей» выступает одноименная президентская платформа в партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ».