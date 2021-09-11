Киев, 11 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Страны Запада, которые держат Украину на «крючке реформ», не готовы принять Украину в свой состав. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил 11 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время форума YES Brainstorming.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Мы (власти Украины — прим. ИА REGNUM) являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы, — заявил Кулеба. — Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину».

По его словам, охарактеризовать как «стратегическую неопределенность» можно в настоящее время отношения между Киевом и Брюсселем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что военные учения «Запад-2021» создают «очень большие риски для Украины».

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