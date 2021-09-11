Киев, , 16:24 — REGNUM Украина и США должны совместно противодействовать терроризму. Об этом 11 сентября написал президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«20 лет назад ужасные атаки #9/11 навсегда изменили мир, — написал Зеленский. — Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, мы (Украина и США) должны и дальше совместно противодействовать ему».

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский на конференции заявил, что если ЕС и НАТО на самом деле хотят того, чтобы РФ окрепла, тогда действительно не стоит приглашать Украину в эти объединения.

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