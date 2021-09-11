Белград, , 18:40 — REGNUM Александр Вучич начал торговать интересами сербского народа в Черногории и Республике Сербской. Так сербский историк литературы, профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар прокомментировал для ИА REGNUM встречу между президентом Сербии Александром Вучичем и непризнанным ООН «верховным представителем в Боснии и Герцеговине» (БиГ) Кристианом Шмидтом 9 сентября в Белграде.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приняв Шмидта как верховного представителя международного сообщества в Би, Г несмотря на то, что ни Россия, ни Китай, ни сербы в Республике Сербской не признают немецкого политика в этом качестве, Вучич внес разлад между сербскими партиями в Республике Сербской и в моральном смысле подорвал российскую и китайскую позицию. Торги открыты», — заявил Ломпар.

Напомним, что ранее Мило Ломпар заявил, что в настоящее время сербские власти оказывают на сербов в других странах региона больше влияния, чем западные страны, и поэтому не исключено, что президент Сербии Александр Вучич может начать торговать интересами сербов в Черногории и Республике Сербской.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил после встречи Вучича и Шмида в Белграде, что лучше бы президент Сербии не встречался с непризнанным ООН «верховным представителем в БиГ», так как «это вызовет спекуляции».