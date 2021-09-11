Вена, 11 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Тегеран на переговоры по урегулированию противоречий между Ираном и странами Запада, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Гросси прибудет в Тегеран утром 12 сентября для встречи с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. В МАГАТЭ данную информацию никак не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил Совету управляющих, что его инспекции на иранских ядерных объектах значительно сократились и столкнулись с серьезными ограничениями.

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