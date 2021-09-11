Новосибирск, 11 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 11 сентября, за минувшие сутки выявлено 174 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 170 случаев.

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«Скончались ещё девять пациентов: женщины в возрасте 48 лет, 57 лет, 74 года, 75 лет, 82 года, 91 год и три женщины в возрасте 83 года. Всего в регионе умерли 2774 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 140 человек, на ИВЛ — 13 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 60 352 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4730 детей; 48 815 пациентов полностью выздоровели (+127 за сутки).