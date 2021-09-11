Новосибирск, 11 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Неизвестные обманом похитили у 85-летнего жителя Новокузнецка крупную сумму денежных средств — около 2 млн рублей. Об этом полицейским сообщил сам пенсионер.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Он рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудников банка и сообщил, будто мошенники пытались похитить деньги со счетов пенсионера. По словам собеседника, операция была заблокирована, но необходимо было обновить банковскую информацию. После этого пожилому мужчине позвонила женщина, следуя указаниям которой он обналичил денежные средства и перевёл их через банкомат на указанные счета — по 15 тысяч рублей за раз. Деньги мужчина переводил два дня. В общей сложности он совершил более ста переводов. Злоумышленники пообещали перезвонить через два дня и назвать номера «безопасных» счетов, на которые были переведены деньги. Когда этого не произошло, пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что деньги переводились на номера телефонов, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Ивановской и Калининградской областях. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».