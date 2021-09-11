Москва, 11 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 11 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В самолете

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 15 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще пять отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал Метеоновости сообщил, что под влиянием антициклона в Москве и Подмосковье потеплеет и начнется бабье лето. 11 и 12 сентября воздух в регионе прогреется до +18… +23 °С.