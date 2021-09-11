Томск, 11 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Самым загрязнённым мусором антропогенного происхождения среди российских арктических морей является Карское море. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ)

Rgo.ru Побережье Карского моря

Группа учёных из нескольких профильных институтов впервые провела комплексную оценку антропогенного загрязнения четырёх арктических морей РФ. Результаты работы были опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin.

Для оценки степени загрязнения морей была организована трансарктическая экспедиция, в ходе которой специалисты провели 174 траления. Далее учёные проанализировали траловые уловы.

Наибольшее количество твёрдого мусора было обнаружено в юго-западной части Карского моря. В целом в 20 выборках в этом море частота встречаемости мусора составила более 36%.

В траловых уловах из Чукотского моря содержалось менее 4% мусора. Наиболее чистыми оказались море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, что объясняется отсутствием рыбного промысла и близкорасположенных населённых пунктов.

Исследование показало, что наиболее распространённым мусором в российских арктических морях являются бытовые отходы наземного происхождения (полиэтиленовые плёнки и мешки), а также древесные остатки.