Кемерово, 11 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сюжета о загрязнении реки Китат в районе села Данковка Яйского муниципального района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Цитата из м∕ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Промышленное загрязнение реки

«Кемеровский межрайонный природоохранный прокурор совместно со специалистами Росприроднадзора выехал на место загрязнения реки, указанное в сюжете. Произведён осмотр акватории реки и её водоохранной зоны, специалистами лаборатории отобраны пробы воды для проведения исследований на предмет характера и степени загрязнения», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.