Баку, 11 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. С 12 по 20 сентября в Баку состоятся международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана «Три брата-2021». Об этом сообщила в субботу, 11 сентября пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Mod.gov.az Турецкие военные на территории Азербайджана

В сообщении говорится, что основной целью совместных учений (Азербайджана, Турции и Пакистана) является обмен знаниями и опытом, подготовка к операциям в мирное и военное время, а также совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения «дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий».

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября министерство обороны Сербии сообщило, что части ВВС и ПВО армии Сербии вместе с подразделениями ВС Болгарии провели совместные учения на болгарском полигоне «Шабла».

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