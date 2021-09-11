Новосибирск, 11 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении полицейского Олега Ю. Он признан виновным по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества за общее покровительство по службе, совершённое в значительном размере», сообщает прокуратура региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Установлено, что с декабря 2020 года до 3 января 2021 года заместитель начальника отдела полиции «Верх-Тулинский» Олег Ю. за общеепокровительство, непривлечение к административной ответственности за «осуществление предпринимательства без регистрации или лицензии» и другие незаконные действия (бездействие) потребовал от него ёлку. Полицейский лично получил от мужчины ёлку стоимостью 5 тыс. рублей. Такжесотруднику полиции должны были передать взятку в размере 33 тыс. рублей за общее покровительство гражданина, который хотел на территории муниципального образования организовать «точки» по продаже ёлок и пиротехники.

Суд приговорил Олега Ю. к штрафу в размере 250 тыс. рублей с лишением на один год права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти в указанных органах. Приговор не вступил в законную силу.