Москва, 11 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Обладатели золотых наград на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио получат автомобили BMW X5, а серебряные и бронзовые медалисты — автомобили BMW X3 различных комплектаций. Об этом 11 сентября рассказал журналистам исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.

Carscoops BMW X5 M

«Золото — X5 различных комплектаций, серебро — Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и бронза — это тоже Х3, но чуть-чуть пониже уровень», — сказал он.

Также Катушев добавил, что комплектация автомобиля будет зависеть от числа завоеванных спортсменом наград.

«У нас есть дважды золотые чемпионы, есть дважды серебряные, есть серебряные и бронзовые. Мы постарались в этот раз учесть даже это», — отметил исполнительный директор фонда.

При этом он уточнил, что в этом году фонд не станет выплачивать денежные награды спортсменам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путиннаградил российскую гимнасткуДину Аверину за ее выступление на Олимпийских играх в Токио, где она стала серебряной медалисткой в соревнованиях по художественной гимнастике, Орденом Дружбы.