Кемерово, 11 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области досрочные выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации уже прошли в Шерегешском городском поселении, Усть-Кабырзинском и Каларском сельских поселениях, а также в Кызыл-Шорском поселении Таштагольского района. Об этом сообщило правительство региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM На выборах

«Участники избирательной комиссии добирались на лодке и внедорожном автомобиле. На некоторые участки бюллетени и охраняющих их полицейских доставили вертолётом. Всего проголосовало 1758 избирателей», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что при проведении досрочного голосования все члены участковой комиссии работали в масках, защитных экранах, халатах и перчатках. Каждому избирателю были выданы индивидуальные маска, перчатки и ручка.

Досрочное голосование пройдёт в отдалённых и труднодоступных посёлках пяти муниципалитетов Кемеровской области и в общей сложности коснётся более двух тысяч избирателей.