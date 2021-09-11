Новосибирск, 11 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области обладателями жилищных сертификатов стали четверо ребят из Искитимского района. Всего с начала действия меры поддержки сертификаты получили 100 детей-сирот региона, сообщило новосибирское правительство.

Жилье

Напомним, что дополнительная мера поддержки инициирована в текущем году правительством региона для решения вопроса по увеличению количества приобретаемого жилья для детей-сирот.

«Сертификат позволяет лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, самостоятельно выбрать для себя жильё и приобрести его сразу в собственность. Жители региона активно подают заявления на социальный сертификат. Положительное решение принято уже в отношении 225 человек», — рассказала начальник управления семейной политики Наталья Кузьмина.

Размер выплаты по сертификату — около 1,6 млн рублей.