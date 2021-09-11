Москва, 11 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В период с января по июль 2021 года в Россию было импортировано грузовых автомобилей на общую сумму $1 млрд, что на 130% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 сентября данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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По данным ФТС, в июне в Россию было импортировано грузовых автомобилей на $203,5 млн. Всего с начала года объём поставок превысил $1 млрд.

Импорт легковых автомобилей в первой половине текущего года также показал существенный прирост. В период с января по июнь в Россию было импортировано 176,7 тыс. легковых автомобилей на общую сумму $4 млрд.

В сравнении с первой половиной 2020 года поставки легковых авто выросли на 186%. При этом общая стоимость импортированных автомобилей выросла на 187,5%.

Резкий рост импорта автомобилей в первой половине 2021 года объясняется низкой базой начала 2020 года. На этот период пришлись наиболее жесткие ограничения в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, включая приостановку работы дилерских центров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2021 года в России было продано на 34% больше автомобилей иностранных брендов, чем за аналогичный период 2020 года.