Уфа, 11 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Нападающий уфимского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Артем Пименов вынужден будет из-за повреждения верхней части тела пропустить несколько недель. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба команды из Уфы.

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Уточняется, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» наш центрфорвард 25-летний хоккеист получил травму верхней части тела и 14 сентября ему предстоит операция.

«По сообщениям представителей медицинского штаба команды, восстановление займет не менее 2−3 недель», — говорится в сообщении.

Отметим, 9 сентября «Салават Юлаев» переиграл московский «Спартак» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 2:1.