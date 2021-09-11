Скопье, , 15:31 — REGNUM Глава Северной Македонии Стево Пендаровски 10 сентября в эфире телепередаче «360 Gradë» на телеканале Alsat сообщил о том, что расследовать пожар в ковидарии в городе Тетово, в ходе которого погибли 14 из 26 пациентов, а остальные 12 получили ранения, будут эксперты из Германии.

Пожар Скриншот страницы bwbx.io

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, эксперты будут сотрудничать с МВД и опосредованно с государственной прокуратурой. Точных сроков приезда немецких экспертов Пендаровски не назвал — ожидается, что в течение нескольких дней.

10 сентября под давлением президента в отставку подали министр здравоохранения Венко Филипче, а также глава клинического госпиталя ТетовоФлёрин Бисимии экономический директор госпиталя Артан Этеми. Филипче занимал пост главы минздрава Северной Македонии с самого начала пандемии. Смертность от COVID-19 в Северной Македонии в расчёте на тысячу граждан при этом была самой высокой в Европе.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар произошёл в госпитале в американском городе Нью-Йорке